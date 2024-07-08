Телеовощи. Выпуск 556: Как дыра влияет на драму

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:44 —
|Netflix отменил сериал по Horizon Zero Dawn
|05:29 —
|Трейлер второго сезона мультсериала «Хит-Манки»
|07:17 —
|«Что если?» от Marvel завершится на третьем сезоне
|09:16 —
|Трейлер шестого сезона «Кобры Кай»
|16:25 —
|Стартовали съёмки второго сезона «Ван-Пис»
|19:19 —
|Шураннера «Академии Амбрелла» обвинили в гомофобии и трансфобии
|28:30 —
|Мистический вестерн «Внешний круг» закрыт на втором сезоне
|31:29 —
|«Дуглас отменяется» (Douglas Is Cancelled) — 1x01—04
|40:26 —
|«Медведь» — 3x01—10
|01:14:33 —
|«Дом Дракона» — 2x03
|01:32:25 —
|«Аколит» — 1x06
|01:47:45 —
|«Интервью с вампиром — 2x08 (финал сезона)
|02:00:34 —
|«Эрик» — 1x05
|02:13:18 —
|«Пацаны» — 4x06
|02:36:21 —
|«Убойная сила» — 3x01
|02:55:10 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x23
|03:06:03 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x11
|03:14:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x08
|03:25:34 —
|«Постановка» — 2x07
|03:32:28 —
|Meow — 1x06
|03:39:57 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|04:00:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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