Новые сериалы недели: «Викинги: Вальхалла» вернутся с финальным сезоном

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Жизнь американки Сьюзи, которая живёт в Японии, переворачивается с ног на голову, когда её муж и сын исчезают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» технологическая компания мужа дарит героине домашнего робота нового поколения — Санни. Поначалу Сьюзи противится попыткам Санни заполнить пустоту в её жизни, но постепенно между ними завязывается дружба. Им предстоит узнать правду о том, что же на самом деле произошло с семьёй Сьюзи.

Свежая история о неожиданной дружбе между человеком и роботом.