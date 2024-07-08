Новые сериалы недели: «Викинги: Вальхалла» вернутся с финальным сезоном

Июль пока что не слишком-то впечатляет по части сериальных новинок. Стриминговый сервис Apple TV+ подготовил для своих подписчиков странноватую драмеди «Санни» с Рашидой Джонс. Потоковый сервис Netflix подвезёт зрителям нечто куда более традиционное — третий (и заключительный) сезон приключенческого экшена «Викинги: Вальхалла».
Среда, 10 июля
драма, комедия
В ролях Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Джуди Онг
Жизнь американки Сьюзи, которая живёт в Японии, переворачивается с ног на голову, когда её муж и сын исчезают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» технологическая компания мужа дарит героине домашнего робота нового поколения — Санни. Поначалу Сьюзи противится попыткам Санни заполнить пустоту в её жизни, но постепенно между ними завязывается дружба. Им предстоит узнать правду о том, что же на самом деле произошло с семьёй Сьюзи.
Свежая история о неожиданной дружбе между человеком и роботом.
драма, комедия, мистика
В ролях Джейкоб Баталон, Эмили Хейн, Саванна Басли, Рейчел Гулдинг, Мандела ван Пиблз
Создатель Харли Пейтон
Мистическая драмеди о пухлом вампире завершит свой второй сезон десятым эпизодом под названием Just Like Heaven.
Четверг, 11 июля
боевик, драма, исторический
В ролях Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин
Создатель Джеб Стюарт
Сериал повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне, его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне. Напряжённость в отношениях викингов и английских королей достигает кровавой развязки, а тем временем среди самих викингов нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля сражений, от Каттегата до Англии и не только, чтобы остаться в живых и обрести славу.
драма, детектив, триллер
В ролях Мартин Фриман, Эделайо Эдедайо, Рита Ташингем, Дэвид Брэдли, Уоррен Брайн, Керри Хэйес
Создатель Тони Шумахер
Это история о напряжённых рабочих буднях Криса (Мартин Фриман) — переживающего личностный кризис, морально неустойчивого офицера службы срочного реагирования из Ливерпуля.
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