 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Хью Джекман в каноничном шлеме Росомахи на свежем промо «Дэдпула и Росомахи» (фото) Готовится полнометражный фильм с рейтингом R по комиксу «Черепашки-ниндзя: Последний Ронин» Успех! «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом установил рекорд на Amazon Overwatch of the Galaxy — CG-ролик и геймплей командного шутера Concord Звезда «Зомби по имени Шон» будет в ярости, если студия захочет сделать ремейк
• • •
 
СЕРИАЛЫ
159

Новые сериалы недели: «Викинги: Вальхалла» вернутся с финальным сезоном

Источник: Apple TV+

Июль пока что не слишком-то впечатляет по части сериальных новинок. Стриминговый сервис Apple TV+ подготовил для своих подписчиков странноватую драмеди «Санни» с Рашидой Джонс. Потоковый сервис Netflix подвезёт зрителям нечто куда более традиционное — третий (и заключительный) сезон приключенческого экшена «Викинги: Вальхалла».

Среда, 10 июля

 
Премьера+
Apple TV+
Санни Sunny

драма, комедия

В ролях Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Джуди Онг

Жизнь американки Сьюзи, которая живёт в Японии, переворачивается с ног на голову, когда её муж и сын исчезают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» технологическая компания мужа дарит героине домашнего робота нового поколения — Санни. Поначалу Сьюзи противится попыткам Санни заполнить пустоту в её жизни, но постепенно между ними завязывается дружба. Им предстоит узнать правду о том, что же на самом деле произошло с семьёй Сьюзи.

Свежая история о неожиданной дружбе между человеком и роботом.

Видео

 
Конец сезона2
Syfy
Вампир Реджинальд Reginald the Vampire

драма, комедия, мистика

В ролях Джейкоб Баталон, Эмили Хейн, Саванна Басли, Рейчел Гулдинг, Мандела ван Пиблз

Создатель Харли Пейтон

Мистическая драмеди о пухлом вампире завершит свой второй сезон десятым эпизодом под названием Just Like Heaven.

Видео

Четверг, 11 июля

 
Сезон3
Netflix
Викинги: Вальхалла Vikings: Valhalla

боевик, драма, исторический

В ролях Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин

Создатель Джеб Стюарт

Сериал повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне, его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне. Напряжённость в отношениях викингов и английских королей достигает кровавой развязки, а тем временем среди самих викингов нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля сражений, от Каттегата до Англии и не только, чтобы остаться в живых и обрести славу.

Видео, Сайт

 
Сезон2
BBC One
Ночные вызовы The Responder

драма, детектив, триллер

В ролях Мартин Фриман, Эделайо Эдедайо, Рита Ташингем, Дэвид Брэдли, Уоррен Брайн, Керри Хэйес

Создатель Тони Шумахер

Это история о напряжённых рабочих буднях Криса (Мартин Фриман) — переживающего личностный кризис, морально неустойчивого офицера службы срочного реагирования из Ливерпуля.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

4«Викинги: Вальхалла» возвращаются домой в трейлере финального сезона

Тоже интересно

20Warner Bros. готовит экшен про чёрного самурая в духе «Безумного Макса» 0Рецензия и отзывы на фильм «Падение империи» 1IDW показало кучу новых обложек первого номера для будущего перезапуска комикса о Черепашках-Ниндзя 10Священники Аль Пачино и Дэн Стивенс проведут самый известный экзорцизм в Америке 0KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 132

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июля
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 534 — трансляция
 0
Рецензия и отзывы на игру Age of Wonders 4: Eldritch Realms
 15
Старый, но быстрый! Брэд Питт в тизере экшена «F1»
 2
Создатели RoboCop: Rogue City и Terminator: Resistance трудятся над новой игрой
 0
Студия Nihon Falcom закрывает долги перед западной публикой
 0
Первые кадры третьего DLC к Atomic Heart
 0
КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 12
 0
Marvel поделилось парой страниц из чёрно-белого жестокого комикса про Человека-паука
 2
«Клинок зла» — брутальный трейлер тёмного фэнтези о мстящем герое
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Джонни Депп раскритиковал крупнобюджетные фильмы и студийных управленцев
 
Кино Абсолютно неузнаваемый Дуэйн Джонсон на первом кадре фильма «Машина разрушения»
 
Кино «Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца»
 
Игры Создатели приставки Evercade продали 1 миллион картриджей
 
Кино Джейсон Стэйтем отправляется на остров спасать девочек
 
Игры Ace Attorney Investigations Collection — анонсирован финальный сборник игр Ace Attorney
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 555: Защитные брови
 
0Ноль кадров в секунду – 533: Пышногрудые самолёты
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 626: «Фуриоса», «Воображаемые друзья», «Война и мир» от Сарика Андреасяна, «Космические яйца 2»
 
3ЕВА – 587: Японские лузеры
 
2Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
 
2Ноль кадров в секунду – 532: The Legend of Link
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 625: Спасаем «Майора Грома», беды «Блэйда», «Плохие парни до конца», «Головоломка 2», «Акулы в Париже»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru