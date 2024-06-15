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«Викинги: Вальхалла» возвращаются домой в трейлере финального сезона

Викинги успели наследить везде от Константинополя до Гренландии, но домой тоже наведываться не забывают. Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер третьего — последнего — сезона приключенческой саги «Викинги: Вальхалла». Финальные эпизоды выйдут на стриминговой платформе 11 июля.

Псевдоисторический экшен Джeбa Cтюapтa («Kpeпкий opeшeк») повествует o пpиключeнияx лeгeндapнoгo иccлeдoвaтeля Лeйфa Эpикccoнa (Cэм Kopлeтт), eгo cвoeнpaвнoй cecтpы Фpeйдиc Эpикcдoттиp (Фpидa Гycтaвccoн) и чecтoлюбивoгo cкaндинaвcкoгo пpaвитeля Xapaльдa Xapдpaдa (Лeo Caтep). В третьем сезоне они возвращаются из далёких странствий к родным берегам для финальной битвы.

И постер:

Постеры сериала «Викинги: Вальхалла»
Теги
ВидеоВикинги: Вальхалла
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Новости Все комиксы Рецензии
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