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СЕРИАЛЫ
65

Следующий анимационный сериал франчайза «Звёздные войны» уже в работе

Источник: Star Wars, Disney+

Осенью галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости в спешале LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. Перемены показали в тизер-трейлере спешала, который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 13 сентября. И он уже точно не будет последним анимационным проектом, расширяющим и без того огромный франчайз «Звёздные войны» Lucasfilm. Следующий пока официально не анонсирован, но работа над ним уже ведётся. Это обнаружил ScreenRant. Портал сообщил об одной размещённой на Disney Careers вакансии в Lucasfilm. В объявлении искали сотрудника в компанию, отвечающую за «Звёздные войны», для работы над анимационным сериалом. Подробности следующего мультфильма про далёкую-далёкую галактику пока неизвестны. Вероятно, придётся ждать официального анонса, чтобы узнать о нём больше.

В этом году франчайз уже пополнили такие анимационные проекты как антология «Сказания об Империи», третий сезон «Бракованной партии» и кроссовер с «Симпсонами» The Simpsons: May the 12th Be With You. А 14 августа состоится премьера второго сезона «Приключений юных джедаев».

Теги
Звёздные войны: Бракованная партия
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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