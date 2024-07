Следующий анимационный сериал франчайза «Звёздные войны» уже в работе

Осенью галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости в спешале LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. Перемены показали в тизер-трейлере спешала, который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 13 сентября. И он уже точно не будет последним анимационным проектом, расширяющим и без того огромный франчайз «Звёздные войны» Lucasfilm. Следующий пока официально не анонсирован, но работа над ним уже ведётся. Это обнаружил ScreenRant. Портал сообщил об одной размещённой на Disney Careers вакансии в Lucasfilm. В объявлении искали сотрудника в компанию, отвечающую за «Звёздные войны», для работы над анимационным сериалом. Подробности следующего мультфильма про далёкую-далёкую галактику пока неизвестны. Вероятно, придётся ждать официального анонса, чтобы узнать о нём больше.

В этом году франчайз уже пополнили такие анимационные проекты как антология «Сказания об Империи», третий сезон «Бракованной партии» и кроссовер с «Симпсонами» The Simpsons: May the 12th Be With You. А 14 августа состоится премьера второго сезона «Приключений юных джедаев».