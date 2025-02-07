Тизер «Фишера. Продолжения» анонсировал нового маньяка

Новый душегуб разбушевался. Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер второго сезона маньячного триллера «Фишера». В продолжении истории к персонажам Ивана Янковского, Александра Яценко и Андрея Максимова присоединится новая главная героиня в исполнении Ирины Старшенбаум.

В новом сезоне следователи Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником.

Шоураннерами и авторами сценария выступают Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссёром — Александр Цой. Точной даты выхода у второго сезона пока нет, но обещают скорую премьеру.