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СЕРИАЛЫ
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Первый взгляд на «Фишера. Продолжение» — кадры из второго сезона маньячного триллера

Источник: Wink

В Москве на днях стартовали съёмки второго сезона триллера о маньяках «Фишер», а в сети опубликованы первые кадры из продолжения сериала для онлайн-кинотеатра Wink. На кадрах — один из главных героев первого сезона, следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского. К своим ролям также вернутся Андрей Максимов и Александр Яценко.

Соавтор сценария Сергей Кальварский сообщил, что в основу второго сезона легло реальное уголовное дело, но какое именно, не уточняет:

Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно делом столкнутся зрители, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы.

Кадры из сериала «Фишер» Кадры из сериала «Фишер» Кадры из сериала «Фишер» Кадры из сериала «Фишер»
Теги
Фишер
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