Первый взгляд на «Фишера. Продолжение» — кадры из второго сезона маньячного триллера

В Москве на днях стартовали съёмки второго сезона триллера о маньяках «Фишер», а в сети опубликованы первые кадры из продолжения сериала для онлайн-кинотеатра Wink. На кадрах — один из главных героев первого сезона, следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского. К своим ролям также вернутся Андрей Максимов и Александр Яценко.

Соавтор сценария Сергей Кальварский сообщил, что в основу второго сезона легло реальное уголовное дело, но какое именно, не уточняет: