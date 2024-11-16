Первый взгляд на «Фишера. Продолжение» — кадры из второго сезона маньячного триллера

В Москве на днях стартовали съёмки второго сезона триллера о маньяках «Фишер», а в сети опубликованы первые кадры из продолжения сериала для онлайн-кинотеатра Wink. На кадрах — один из главных героев первого сезона, следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского. К своим ролям также вернутся Андрей Максимов и Александр Яценко.
Соавтор сценария Сергей Кальварский сообщил, что в основу второго сезона легло реальное уголовное дело, но какое именно, не уточняет:
Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно делом столкнутся зрители, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы.
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