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«Преступление и наказание» — тизер-трейлер нового прочтения романа Достоевского

Источник: Кинопоиск

Этой осенью на «Кинопоиске» начнёт выходить сериал «Преступление и наказание» по одноимённому роману Федора Достоевского. У сериала появился тизер-трейлер, который «знакомит с центральными действующими лицами сериала и приоткрывает завесу над кульминационной сценой романа». Современного Родиона Раскольникова играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, роль Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.

Точная дата премьеры сериала пока не объявлена. Режиссёром новой адаптации «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»).

Этой же осенью в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера сериала про группу «Комбинация». И у него есть тизер-трейлер.

 
Теги
ВидеоПреступление и наказание
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Источник фотографий: Depositphotos

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