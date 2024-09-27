Появился трейлер научно-фантастического сериала «Подростки в космосе»

Этой осенью онлайн-кинотеатр Wink выпустит научно-фантастический сериал «Подростки в космосе». На YouTube-канале Wink уже вышел трейлер проекта. Премьера же его первого эпизода состоится в онлайн-кинотеатре 3 октября. Серии, которых заявлено восемь, будут выходить по одной в неделю до 21 ноября.

Снял сериал режиссёр Митрий Семёнов-Алейников («Вредная привычка»). Роли в «Подростках в космосе» исполнили Денис Косиков, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Константин Мирошников, Екатерина Новокрещенова, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.