Появился трейлер научно-фантастического сериала «Подростки в космосе»

Этой осенью онлайн-кинотеатр Wink выпустит научно-фантастический сериал «Подростки в космосе». На YouTube-канале Wink уже вышел трейлер проекта. Премьера же его первого эпизода состоится в онлайн-кинотеатре 3 октября. Серии, которых заявлено восемь, будут выходить по одной в неделю до 21 ноября.
Снял сериал режиссёр Митрий Семёнов-Алейников («Вредная привычка»). Роли в «Подростках в космосе» исполнили Денис Косиков, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Константин Мирошников, Екатерина Новокрещенова, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.
2054 год. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.
Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
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