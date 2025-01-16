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Геральт рубит монстров в трейлере фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин»

Знаменитый Ведьмак отправится доказывать всем скептикам, что он всё ещё готов убивать монстров ради людей. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин», где титульного персонажа озвучивает Даг Кокл, подаривший голос Геральту в англоязычной версии игр.

Стриминговая премьера полнометражки состоится 11 февраля.

В этой отдельной истории Геральт из Ривии, его верный спутник Лютик и его симпатичная знакомая, на которую, как подозревает бард, ведьмак положил свой кошачий глаз, столкнутся с народом из морских глубин. И эту встречу вряд ли можно будет назвать приятной.

Теги
ВидеоВедьмак: Сирены глубин
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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