Геральт рубит монстров в трейлере фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин»

Знаменитый Ведьмак отправится доказывать всем скептикам, что он всё ещё готов убивать монстров ради людей. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин», где титульного персонажа озвучивает Даг Кокл, подаривший голос Геральту в англоязычной версии игр.

Стриминговая премьера полнометражки состоится 11 февраля.

В этой отдельной истории Геральт из Ривии, его верный спутник Лютик и его симпатичная знакомая, на которую, как подозревает бард, ведьмак положил свой кошачий глаз, столкнутся с народом из морских глубин. И эту встречу вряд ли можно будет назвать приятной.