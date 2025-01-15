Кровища и насилие: «Сорвиголова: Рождённый заново» показал свой трейлер

За органную музыку — отдельный плюс. Стриминговая платформа Disney+, стремясь оправдать ожидания зрителей, выкатила официальный трейлер своего «Сорвиголова: Рождённый заново»», где всё по-взрослому — с кровищей и жестокостью.
Вдобавок ролик попытался засветить всех ключевых персонажей истории, включая Карателя (Джон Бернтал) и Меченого (Уилсон Бетел).
Насладиться возвращением Дьявола Адской кухни во всей полноте подписчики цифровой платформы смогут 4 марта.
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