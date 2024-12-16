«Сорвиголова: Рождённый заново» — свежие кадры из продолжения

История незрячего адвоката из Нью-Йорка продолжится грядущей весной — самое время готовиться к просмотру, а пока перебиваемся маленькими радостями вроде свежих кадров из нового сезона. Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново».
На свежих изображениях — ключевые персонажи истории Мэтт Мёрдок / Сорвиголова (Чарли Кокс), Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Уолсон Фиск (Винсент Д'Онофрио).
Возрождение титульного уличного супергероя случится на стриминговом сервисе Disney+ 4 марта 2025 года.
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