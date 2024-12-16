Телеовощи. Выпуск 579: Отказывающие яйца

-
- 0
- 191
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|06:34 —
|Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в «Мистере и миссис Смит»
|16:46 —
|Рой Кент — новый Хагрид?
|23:12 —
|Тизер третьего сезона «Ричера»
|27:39 —
|Трейлер третьего сезона «Неуязвимого»
|31:55 —
|Amazon официально запускает сериал по Warhammer 40,000
|51:57 —
|«Секретный уровень» (Secret Level) — 1x01—08
|01:51:35 —
|«Чёрные голуби» (Black Doves) — 1x01—03
|02:02:14 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» — 1x03
|02:07:59 —
|«Лэндмен» — 1x04
|02:29:12 —
|«Дюна: Пророчество» — 1x04
|02:38:08 —
|«Гусар» — 2x07
|02:42:44 —
|«Агентство» — 1x02
|02:50:46 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x20
|02:58:55 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x20
|03:06:41 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x05
|03:20:23 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x01
|03:32:53 —
|«Напряги извилины» — 1x05
|03:40:43 —
|«Ангел» — 1x11
|03:47:49 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:55:32 —
|«Трансметрополитен»
|04:06:10 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: