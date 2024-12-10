Телеовощи. Выпуск 578: Хогвартский наркоторговец

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:55 —
|Трейлер приквела «13 клинической»
|09:34 —
|Киллиан Мёрфи — идеальный Волан-де-Морт
|13:00 —
|Стартовали съёмки второго сезона Fallout
|16:52 —
|Первый взгляд на Дженну Ортегу во 2-м сезоне «Уэнсдэй»
|20:24 —
|Кандидат на роль Северуса Снейпа в «Гарри Поттере»
|44:41 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» (Skeleton Crew) — 1x01—02
|01:06:08 —
|«Агентство» (The Agency) — 1x01
|01:17:38 —
|«Монстры-коммандос» (Creature Commandos) — 1x01
|01:22:20 —
|«Лэндмен» — 1x03
|01:33:59 —
|«Дюна: Пророчество» — 1x03
|01:43:42 —
|«Гусар» — 2x06
|01:52:14 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x19
|01:59:35 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x19
|02:09:31 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x04
|02:18:16 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x08
|02:25:14 —
|«Напряги извилины» — 1x04
|02:33:48 —
|«Ангел» — 1x10
|02:42:54 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|02:47:02 —
|«Трансметрополитен»
|03:09:52 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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