Четвёртый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» стартует 16 декабря

Продолжение комедийного фантастического мультсериала «Приключения Пети и Волка» начнёт выходить уже на следующей неделе. В понедельник, 16 декабря в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko состоится премьера первого эпизода четвёртого сезона сериала от студии «Союзмультфильм». Об этом объявили на странице студии во «ВКонтакте».

Пристегните ремни – мы отправляемся навстречу приключениям, от которых захватывает дух! Петя и Волк снова попадут в удивительные миры и познакомятся с их невероятными обитателями, где героям предстоит решать сложные и нетривиальные задачи. Их приключения станут ещё более захватывающими, а выводы, которые они сделают, ещё более глубокими. Они узнают, как опасен блеф, что скрывается за красотой роз, и почему упаковка посылки не менее важна, чем её содержимое… Цитата из пресс-релиза

В день премьеры сезона состоится релиз игры «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».