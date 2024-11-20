Антология «Звёздные войны: Видения» получит продолжение в 2025 году

Антология анимационных короткометражных фильмов «Звёздные войны: Видения» вернётся с третьим сборником (сезоном). О его анонсе сообщил сайт StarWars.com.

В третьем сборнике, как и в первом, будут короткометражки только от аниме-студий, включая Kamikaze Douga, Kinema citrus Co., Production I.G и Trigger. Эти студии уже работали над историями для первого сборника.

В новом сезоне заявлены девять фильмов по «Звёздным войнам» от David Production, Kamikaze Douga и ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, Trigger и WIT Studio.

Все истории выйдут одновременно на стриминговом сервисе Disney+ в 2025 году.

Также в следующем году на Disney+ состоится премьера второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Ранее стало известно, что певица и актриса Андра Дэй играет в нём Афину.