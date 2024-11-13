Певица и актриса Андра Дэй играет Афину во втором сезоне фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы»

Disney объявил, что певица и актриса Андра Дэй играет Афину во втором сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Одновременно с этим Disney опубликовал кадр из сериала с Афиной и её дочерью Аннабет Чейз.

За роль певицы Билли Холидей в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей» Андра Дэй получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме и номинировалась на премию «Оскар».

Фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» выходит на стриминговом сервисе Disney+. Релиз продолжения шоу намечен на 2025 год.

Сериал основан на одноимённой книжной серии Рика Риордана, выступающего одним из создателей и шоураннеров адаптации. В новом сезоне экранизируют вторую книгу цикла под названием «Море чудовищ». В ней Перси и его друзья отправляются в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже адаптировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

Главные роли в сериале исполняют Уокер Скобелл (Перси Джексон), Лea Caвa Джeффpиc (Аннабет Чейз) и Apьян Cимxaдpи (Гровер Андервуд).

В продолжении также появятся сёстры Грайи, известные как Ужас, Тревога и Дрожь. Их сыграют Сандра Бернхард, Кристен Шаал и Маргарет Чо.