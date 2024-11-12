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Джинкс возглавляет армию Зауна в свежем трейлере «Аркейна»

В конце недели выходит второй акт второго — заключительного — сезона технофэнтези «Аркейн». Самое время подарить разогретой просмотром первого акта публике анонс того, что её ждёт дальше. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго акта из трёх эпизодов. Он выйдет на малые экраны 16 ноября.

Ждём и готовимся.

Финальные эпизоды анимационного боевика по вселенной игрового франчайза League of Legends от компании Riot Games рассказывают, как назревшее противостояние бедствующего Зауна и утопающего в роскоши Пилтовера достигает своей трагической кульминации. А сёстры Джинкс (Элла Пернелл) и Вай (Хейли Стайнфелд) находятся в центре этой резни.

Теги
ВидеоАркейн
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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