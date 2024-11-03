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990

Новые сериалы недели: «Аркейн» возвращается

Источник: Netflix

По-настоящему интересных новинок начало ноября любителям сериалов не подвезло. На стриминговом сервисе стартует индийский спин-офф «Цитадели» братьев Руссо, а отечественные авторы представят на суд публики драму «Плевако» об известном адвокате и юристе времён Российской империи. Но вот чего действительно многие ждут, так это возвращения технофэнтези «Аркейн» со вторым сезоном.

Четверг, 7 ноября

 
Премьера+
Prime Video
Цитадель: Хани Банни Citadel: Honey Bunny

фантастика, боевик, триллер

В ролях Варун Дхаван, Саманта, Кей Кей Менон, Эмма Каннинг, Станислава Николич, Симран

Каскадер Банни и актриса Хани случайно попадают в опасный и полный предательств мир шпионажа. Спустя годы им приходится объединиться, чтобы защитить свою дочь от наёмников.

Индийский спин-офф «Цитадели» братьев Руссо. Если вас это концепция привлекает, то обязательно оцените старания авторов.

Видео

 
Премьера+
PREMIER
Плевако

драма

В ролях Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Мария Смольникова

Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело.

Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придётся уже самого себя.

Отечественная драма об известном российском адвокате и юристе Фёдоре Никифоровиче Плевако. Как сильно сериал опирается на биографию исторической личности, неизвестно.

Видео

Суббота, 9 ноября

 
Сезон2
Netflix
Аркейн Arcane

мультфильм, фэнтези

В ролях Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэйти Люн, Кевин Алехандро, Джейсон Списак, Гарри Ллойд

История, которая разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне, рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.

Видео

Воскресенье, 10 ноября

 
Сезон5
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.

Пятый сезон возвращается, чтобы зафиналить историю семейства Даттонов.

Видео

 
Конец сезона1
HBO Max
Пингвин The Penguin

драма

В ролях Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси, Дэвид Х. Холмс, Майлс Хамфус, Хантер Эмери

Первый сезон готэмской криминальной драмы завершится восьмым эпизодом Great or Little Thing. Продолжение вроде бы не предполагается, а там — кто знает.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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