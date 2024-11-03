Новые сериалы недели: «Аркейн» возвращается

По-настоящему интересных новинок начало ноября любителям сериалов не подвезло. На стриминговом сервисе стартует индийский спин-офф «Цитадели» братьев Руссо, а отечественные авторы представят на суд публики драму «Плевако» об известном адвокате и юристе времён Российской империи. Но вот чего действительно многие ждут, так это возвращения технофэнтези «Аркейн» со вторым сезоном.
Четверг, 7 ноября
фантастика, боевик, триллер
В ролях Варун Дхаван, Саманта, Кей Кей Менон, Эмма Каннинг, Станислава Николич, Симран
Каскадер Банни и актриса Хани случайно попадают в опасный и полный предательств мир шпионажа. Спустя годы им приходится объединиться, чтобы защитить свою дочь от наёмников.
Индийский спин-офф «Цитадели» братьев Руссо. Если вас это концепция привлекает, то обязательно оцените старания авторов.
драма
В ролях Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Мария Смольникова
Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело.
Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придётся уже самого себя.
Отечественная драма об известном российском адвокате и юристе Фёдоре Никифоровиче Плевако. Как сильно сериал опирается на биографию исторической личности, неизвестно.
Суббота, 9 ноября
мультфильм, фэнтези
В ролях Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэйти Люн, Кевин Алехандро, Джейсон Списак, Гарри Ллойд
История, которая разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне, рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.
Воскресенье, 10 ноября
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.
Пятый сезон возвращается, чтобы зафиналить историю семейства Даттонов.
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