Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 октября — 3 ноября

Названы претендентки на роль новой Лары Крофт. Софи Тёрнер или Люси Бойнтон?
Дэвид Финчер снимет собственную версию «Игры в кальмара». Продолжает сотрудничество с Netflix.
Джуд Лоу спасает детишек в свежем трейлере «Звёздных войн: Опорной команды». Кое-кто отыскал приключения на свои пятые точки.
По «Игре престолов» снимают фильм. Пора покорять большие экраны.
Появился трейлер исторического детектива «Плевако». Премьера сериала с Сергеем Безруковым в главной роли состоится 7 ноября.
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Слай продолжает покорять стриминг: аудитория «Короля Талсы» растёт с каждым эпизодом. Сталлоне всё ещё в игре. А были сомнения?
Сериал «Преступление и наказание» получил новую дату премьеры. Современного Родиона Раскольникова играет Иван Янковский.
Александра Даддарио воюет с адским мужиком в трейлере второго сезона «Мэйфейрских ведьм». Ведьмы против Лешера.
DISTORTION — что же кроется за мультимедийным российским проектом за $ 100 млн?. Побеседовали с главой студии и докладываем об услышанном: планах на несколько игр, использовании движка при создании сериала и множестве других интересных деталей.
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