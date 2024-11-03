Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 октября — 3 ноября

Названы претендентки на роль новой Лары Крофт. Софи Тёрнер или Люси Бойнтон?

Дэвид Финчер снимет собственную версию «Игры в кальмара». Продолжает сотрудничество с Netflix.

Джуд Лоу спасает детишек в свежем трейлере «Звёздных войн: Опорной команды». Кое-кто отыскал приключения на свои пятые точки.

По «Игре престолов» снимают фильм. Пора покорять большие экраны.

Появился трейлер исторического детектива «Плевако». Премьера сериала с Сергеем Безруковым в главной роли состоится 7 ноября.

«Сорвиголова: Рождённый заново» красуется в сборном трейлере премьер Marvel. И «Железное сердце», если это кому-нибудь интересно.

Слай продолжает покорять стриминг: аудитория «Короля Талсы» растёт с каждым эпизодом. Сталлоне всё ещё в игре. А были сомнения?

Сериал «Преступление и наказание» получил новую дату премьеры. Современного Родиона Раскольникова играет Иван Янковский.