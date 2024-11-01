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8
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Джуд Лоу спасает детишек в свежем трейлере «Звёздных войн: Опорной команды»

В далёкой-далкёой галактике детишки мало чем отличаются от земных — влезут куда не надо, натворят дел, а взрослым их вытягивай потом из передряги. Правда, есть одно отличие — на Земле детишкам вряд ли будут грозить космические пираты. В сети появился свежий трейлер приключенческой фантастики «Звёздные войны: Опорная команда» с джедаем Джудом Лоу и непоседливой школотой.

Премьера на стриминговом сервисе Doisney+ состоится 3 декабря.

И постер:

Постеры сериала «Звёздные войны: Опорная команда»
Теги
ВидеоЗвёздные войны: Опорная команда
Комментарии (8)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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