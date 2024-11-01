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По «Игре престолов» снимают фильм

Источник: HBO

Вселенная «Игры престолов» настолько безгранична, что даже сам Джордж Р. Р. Мартин не может ею овладеть. Зато Warner Bros. делает это без устали и на регулярной основе. После многочисленных попыток в сериальные спин-оффы (как удачные, так и не очень) было решено идти на кинотеатры.

Согласно изданию The Hollywood Reporter, студия уже разрабатывает как минимум один фильм. И это все, что известно на данный момент — ни шоураннера, ни сценаристов, ни каста нет ещё даже в проекте. Боимся даже представить.

Пока что у «Игры престолов» один спин-офф, зато какой — «Дом дракона» при всей своей неспешности остается одним из лидеров по просмотрам на HBO. Второй уже на очереди — «Рыцарь семи королевств» сейчас активно снимается, и сам писатель пока очень доволен всем происходящим.

И ещё как минимум два сериала оказались нежизнеспособный. Один, приквел с Наоми Уоттс в главной роли, зарубили на стадии пилота, а спин-офф про Джона Сноу не смогли даже придумать.

Теги
Игра престолов
Комментарии (5)

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