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Создатель «Игры престолов» рассказал, что не так со вторым сезоном «Дома дракона»

Источник: HBO

Джордж Р.Р. Мартин — парень словоохотливый, и на этот разу у него, по-видимому, накипело. Автор «Игры престолов» выкатил длинный пост на тему того, что именно не так со вторым сезоном «Дома дракона», а заодно нечаянно спойлернул события третьего сезона. Пост вскоре был удалён, оно и понятно, но интернет всё помнит.

Мартина задели изменения, которые внёс в сюжет шоураннер Райан Кондал, несмотря на возражения писателя. Так, в сериале полностью отсутствует Мейлор Таргариен, младший сын Хелейны и Эйгона — в основном из соображений экономии, а также из-за нежелания создателей возиться с кастингом ещё одного двухлетки. По книге он был с Джейхерисом в ту роковую ночь, и именно его имя назвала мать, когда Кровь и Сыр дали ей возможность выбора — кого из сыновей убить.

Сам по себе Мейлор мало что значит. Он маленький ребёнок без строчки диалога, который не делает ничего важного, кроме того, что умирает. Но важно, когда, где и как это происходит. Его отсутствие ослабило сцену с Кровью и Сыром, а также подорвало мотивацию Хелейны к суициду. Полагаю, всё это не так важно, но оно служит своей цели, помогая связать сюжетные линии воедино.

В книге Хелейна сильно винила себя в случившемся, а когда Мейлор позднее погиб, покончила с собой, что настроило жителей Королевской гавани против Рейниры. В сериале, понятное дело, дела обстоят иначе (а вот сейчас будут спойлеры):

В набросках Райана к третьему сезону Хелейна по-прежнему убивает себя… без особой на то причины. Нет никакого нового ужаса, никакого события, которое могло стать триггером для молодой хрупкой королевы.

Под конец Мартин пообещал выдать ещё больше сочных подробностей, если канал продолжит гнуть свою линию с изменениями сюжета… Но потом пришёл HBO — пост был удалён, Мартин молчит, а канал выдаёт официальные комментарии, буквально пропитанные уважением:

Есть только несколько больших поклонников Джорджа Р.Р. Мартина и его книги «Пламя и кровь», чем творческая команда сериала. Адаптируя книгу, шоураннер должен делать сложный выбор касательно персонажей и событий. Мы убеждены, то Райан Кондал проделал отличную работу, и миллионы фанатов, которые сериал собрал за первые два сезона, продолжат наслаждаться им и дальше.

Комментарии (3)

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