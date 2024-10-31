Джон Красински работает над фильмом-продолжением сериала «Джек Райан»

Звезда «Офиса» и «Тихого место» Джон Красински снова сыграет аналитика ЦРУ, придуманного писателем Томом Клэнси. Amazon работает над фильмом, который станет продолжением сериала «Джек Райан».

Красински также продюсирует картину. Снимет её Эндрю Бернштейн, режиссёр второго сезона «Джека Райана». Сценарий продолжения пишет Аарон Рабин, работавший над четвёртым сезоном шоу.

В продолжении собирается вернуться Уэнделл Пирс в роли Джеймса Грира. Также ведёт переговоры об участии в картине Майкл Келли, игравший Майка Новембера.

Шпионский триллер «Джек Райан» выходил на стриминговом сервисе Prime Video. Шоу завершилось четвёртым сезоном в 2023 году.

Красински также продюсировал сериал. Как продюсер и исполнитель главной роли в своё время он получал по два миллиона за эпизод и считался самым высокооплачиваемым актёром на телевидении.