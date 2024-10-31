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Жертвы грядущего ужаса на новых кадрах сериала «Добро пожаловать в Дерри»

Источник: Entertainment Weekly

Издание Entertainment Weekly поделилось целой пачкой эксклюзивных кадров из грядущего сериала «Добро пожаловать в Дерри» — многосерийного приквела к дилогии «Оно» Энди Мускетти. Именно в городке Дерри с периодичностью в 27 лет проявляется загадочная и крайне опасная сущность, наиболее известная под личиной танцующего клоуна Пеннивайза. Увы, главная звезда на эту ярмарку жизни пока что не явилась, но обязательно появится — к роли размалёванного монстра вновь вернётся Билл Скарсгард.

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Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»
8
Кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри»

Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернётся в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма. Ожидаются также скачки в другие временные периоды, когда Пеннивайз творил всякое непотребное в городе. Каждое период активности клоуна обрамлялся двумя ужасными трагедиями. Одна из них — пожар в клубе «Чёрное пятно», где обслуживали чернокожих. Только виновниками данного инцидента стал отнюдь не адский монстр, а вполне конкретные белые расисты.

Помимо вышеупомянутого Скарсгарда, в сериале снимаются Джован Адепо и Тейлор Пейдж — им досталась партия Уилла Хэнлона и его жены Джессики, родителей Майкла из оригинального фильма. Вероятней всего именно их семья окажется в эпицентре событий. Компанию им составят Крис Чок, Чад Рук, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Питер Аутербридж и другие. Премьера «Добро пожаловать в Дерри» запланирована на 2025 год на стриминговом сервисе Max.

Теги
Добро пожаловать в ДерриБилл СкарсгардАндрес Мускетти
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