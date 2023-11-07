Приквел хоррора «Оно» сменил дату премьеры

В когорте проектов HBO, перекочевавших на более позднюю дату премьеры, оказался и ужастик «Добро пожаловать в Дерри» — многосерийный приквел кинодилогии «Оно» Энди Мускетти по одноимённому культовому роману Стивена Кинга. В следующем году премьеры можно не ждать — её отодвинули на 2025-й.

Подробного синопсиса у сериала по-прежнему нет, но известно, что его события приведут к той самой жути, что творилась в книге и фильмах. Присутствие в сюжете кошмарного клоуна Пеннивайза — главной завлекалки для любителей монстров и ужасов — пока под вопросом.

В мини-сериале снимаются Mэдeлин Cтoy, Джeймc Pимap, Kpиc Чoк, Джoвaн Aдeпo, Teйлop Пeйдж, Чaд Pyк и Cтeфeн Paйдep. Мускетти продюсирует приквел, а также числится режиссёром нескольких эпизодов, включая пилотный.