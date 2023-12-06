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«Пингвин», «Дом Дракона» и приквел хоррора «Оно» в сборном трейлере Max на 2024 год

Если вы вдруг задаётесь важным вопросом, мол, что же смотреть в следующем году в уютной домашней обстановке, то стриминговый сервис Max готов помочь вам определиться. Для этого он выпустил сборный трейлер своих самых важных проектов на следующий год.

В промо-ролике засветились «женский» четвёртый сезон «Настоящего детектива» с подзаголовком «Страна ночи», второй сезон эпического фэнтези «Дом Дракона», готэмская криминальная драма «Пингвин», шпионская драма «Сторонник» с Робертом Дауни-младшим и комедия «Франчайз».

Отдельно на 2025 год заявлены второй сезон «Одних из нас» и «Добро пожаловать в Дерри», приквел хоррр-кинодилогии «Оно».

Теги
ВидеоПингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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