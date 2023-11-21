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Мафиози Колин Фаррелл на свежем кадре «Пингвина»

Забастовки отгремели, а значит, самое время Колину Фарреллу в который раз преображаться до неузнаваемости. Готэмская криминальная драма «Пингвин», прервавшая съёмки из-за голливудской стачки, вернётся в производство сразу после Дня благодарения. В начале ноября релизное окно проекта переместилось с весны на осень 2024-го.

Журнал Empire меж тем поделился свежим эксклюзивным кадром из спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Последний числится в команде исполнительных продюсеров сериала.

Кадры из сериала «Пингвин»

За кадром остаются два других очень важных игрока в криминальных играх Готэма — София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти и Сальваторе Марони, которого играет Клэнси Браун.

Теги
ГалереяПингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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