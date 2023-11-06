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Премьеру «Пингвина» перенесли на более поздний срок

Источник: Warner Bros.

Продолжающаяся забастовка голливудских актёров вынуждает студии снова и снова обновлять графики своих премьер не в лучшую для этих самых премьер и зрителей сторону. Дебют криминальной драмы «Пингвин» от DC откладывается. Прежнее релизное окно — весна 2024 года — потеряло свою актуальность, и сериал собираются презентовать осенью 2024-го.

В сериале по экранной вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза к роли Освальда Кобблпота вернётся замечательно вжившийся в образ знаменитого мафиози Колин Фаррелл. Кристин Милиоти изобразит Софию Фальконе, а Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони.

Пepвыe двa эпизoдa срежиссировал Kpэйг Зoбeл («Meйp из Иcттayнa»). Сценаристом и шоураннером проекта выступает Лopeн Лeфpaнк («Aгeнты Щ.И.T.»).

Теги
Пингвин
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