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СЕРИАЛЫ
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Первый взгляд на Колина Фаррелла в детективе «Сахар» от сценариста фильма «Я — легенда»

Заявленный прошлым летом сериал с Колином Фарреллом (нет, не «Пингвин») подбирается к зрителям, но не торопясь. Стриминговый сервис Apple TV+ подарил нам первый кадр из детективной драмы «Сахар», которую обещает показать во второй половине года.

О сюжете сериала известно крайне мало. Фаррелл играет лос-анджелесского частного сыщика, воюющего с собственными демонами (без этого никак), попутно расследуя дело исчезновения внучки голливудского продюсера.

За сценарий отвечает Марк Протосевич («Тор», «Я — легенда»). Режиссирует Фернанду Мейреллиш.

Кадры из сериала «Сахар»
Теги
ГалереяСахар
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