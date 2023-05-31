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Джон Красински разоблачает заговор в трейлере четвёртого сезона «Джека Райана»

Неутомимый оперативник Джек Райан, успевший набраться опыта за три сезона, в четвёртом идёт ва-банк. И первый полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона иллюстрирует его борьбу с коррупцией и прочими преступлениями в цитадели демократии.

Шестисерийное завершение сериала «Джек Райан» с Джоном Красински в главной роли стартует на стриминговом сервисе Amazon 30 июня. Премьера будет двухсерийной. Две следующие серии выйдут через неделю, а оставшиеся две — 14 июля.

В последнем сезоне шпионского экшен-триллера также снялись Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел, Эбби Корниш, Майкл Пенья и Луис Озава.

Теги
ВидеоДжек Райан
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