Серьёзный Джон Красински на постере финального сезона «Джека Райана»

Для четвёртого сезона шпионских приключений «Джек Райан» по романам Тома Клэнси выделили ещё один постер — как-никак заключительный сезон на горизонте. Последние серии проекта с Джоном Красински в главной роли начнут выходить на цифровой платформе Amazon 30 июня.

График выпуска эпизодов уже огласили. Финальные шесть серий будут выпускать парами — по две в неделю.

Вместе с Красински в заключительной телеглаве снялись Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел, Эбби Корниш, Майкл Пенья и Луис Озава.