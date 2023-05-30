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Серьёзный Джон Красински на постере финального сезона «Джека Райана»

Для четвёртого сезона шпионских приключений «Джек Райан» по романам Тома Клэнси выделили ещё один постер — как-никак заключительный сезон на горизонте. Последние серии проекта с Джоном Красински в главной роли начнут выходить на цифровой платформе Amazon 30 июня.

График выпуска эпизодов уже огласили. Финальные шесть серий будут выпускать парами — по две в неделю.

Постеры сериала «Джек Райан»

Вместе с Красински в заключительной телеглаве снялись Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел, Эбби Корниш, Майкл Пенья и Луис Озава.

Теги
ГалереяДжек Райан
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