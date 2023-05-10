Финальный сезон «Джека Райана» получил дату выхода

Четвёртый — заключительный — сезон многосерийной шпионской фантастики «Джек Райан» обзавёлся точной датой выхода и постером, её подтверждающим. Финальные эпизоды сериала с Джоном Красински в титульной роли начнут выходить на стриминговом сервисе Amazon 30 июня.

Шестисерийный последний сезон будут выпускать по два эпизода в неделю, и финальные серии клюквенных приключений талантливого оперативника покажут 14 июля.

В четвёром сезоне наряду с Красински снялись Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел, Эбби Корниш, Майкл Пенья и Луис Озава.