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Финальный сезон «Джека Райана» получил дату выхода

Четвёртый — заключительный — сезон многосерийной шпионской фантастики «Джек Райан» обзавёлся точной датой выхода и постером, её подтверждающим. Финальные эпизоды сериала с Джоном Красински в титульной роли начнут выходить на стриминговом сервисе Amazon 30 июня.

Шестисерийный последний сезон будут выпускать по два эпизода в неделю, и финальные серии клюквенных приключений талантливого оперативника покажут 14 июля.

Постеры сериала «Джек Райан»

В четвёром сезоне наряду с Красински снялись Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Бетти Гэбриел, Эбби Корниш, Майкл Пенья и Луис Озава.

Теги
ГалереяДжек Райан
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