Новые сериалы недели: супершпионы Ричард Мэдден и Приянка Чопра в боевике «Цитадель»

Благодаря актуальным новинкам у поклонников сериалов появится какой-никакой выбор. Стриминговый сервис Amazon будет поражать воображение эпическим экшеном «Цитадель» братьев Руссо, потоковый сервис HBO Max премьерует драму об убийстве «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, а на Paramount+ стартует многосерийное переосмысление эротического триллера «Роковое влечение».
Четверг, 27 апреля
драма
В ролях Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Патрик Фьюджит, Лили Рэйб, Кир Гилкрист, Элизабет Марвел
Кэнди заводит роман с Алланом. Они договариваются, что эти отношения никак не повлияют на их браки. Конечно же, это не срабатывает. Жену Аллана убивают, начинается расследование. Главная подозреваемая, Кэнди, говорит, что никого не убивала. Следователь ей не верит.
Элизабет Олсен расширяет карьеру за пределами экранной вселенной Marvel и снова сыграла в мини-сериале, где речь идёт о жизни смерти. Только если в «Соболезную вашей утрате» Олсен играет вдову, в драме «Любовь и смерть» она играет убийцу, сделавшую вдовцом своего любовника.
драма, фантастика, приключенческий
В ролях Кристиан Конверри, Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Ализа Веллани, Стефания Оуэн, Даня Рамирес
Создатель Бет Шварц, Джим Микл
После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и таких же, как он, детей-гибридов начинает искать ответы.
Пятница, 28 апреля
драма, боевик
В ролях Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс, Мойра Келли, Роланд Мюллер
Создатель Дэвид Уэйл, Брайан О, Джош Аппелбаум
Эпичный фантастический боевик расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна и Нади Сингх, которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».
Очередная амбициозная премьера Amazon — продюсерский проект братьев Руссо о супершпионской организации. Эту концепцию попытаются раздуть до франчайза, но затея крайне сомнительна.
Воскресенье, 30 апреля
драма, триллер
В ролях Лиззи Каплан, Джошуа Джексон, Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тоби Хасс, Рено Уилсон
Женатый мужчина Дэн Галлагер заводит интрижку с роковой красоткой Алекс Форрест, а после вынужден столкнуться со страшными и горькими плодами собственного крайне неблагоразумного поступка.
Кому-то понадобившийся многосерийный вариант одноимённого эротического триллера из 80-х.
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