Новые сериалы недели: супершпионы Ричард Мэдден и Приянка Чопра в боевике «Цитадель»

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Кэнди заводит роман с Алланом. Они договариваются, что эти отношения никак не повлияют на их браки. Конечно же, это не срабатывает. Жену Аллана убивают, начинается расследование. Главная подозреваемая, Кэнди, говорит, что никого не убивала. Следователь ей не верит.

Элизабет Олсен расширяет карьеру за пределами экранной вселенной Marvel и снова сыграла в мини-сериале, где речь идёт о жизни смерти. Только если в «Соболезную вашей утрате» Олсен играет вдову, в драме «Любовь и смерть» она играет убийцу, сделавшую вдовцом своего любовника.