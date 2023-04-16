Стэнли Туччи раскрывает предысторию шпионской организации из боевика «Цитадель» (видео)

Надевайте свои шапки из фольги. Сейчас персонаж Стэнли Туччи расскажет вам всю правду о сверхсекретной организации лучших агентов, которые были настолько хороши, что организацию эту уничтожили. В сети появился пояснительный ролик к масштабному экшен-триллеру «Цитадель» с Приянкой Чопрой и Ричардом Мэдденом в главных ролях.

Премьера амбициозного продюсерского проекта братьев Руссо состоится на стриминговом сервисе Amazon 28 апреля.

И свежий постер — с главными героями верхом на подлодке: