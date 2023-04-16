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201

Стэнли Туччи раскрывает предысторию шпионской организации из боевика «Цитадель» (видео)

Надевайте свои шапки из фольги. Сейчас персонаж Стэнли Туччи расскажет вам всю правду о сверхсекретной организации лучших агентов, которые были настолько хороши, что организацию эту уничтожили. В сети появился пояснительный ролик к масштабному экшен-триллеру «Цитадель» с Приянкой Чопрой и Ричардом Мэдденом в главных ролях.

Премьера амбициозного продюсерского проекта братьев Руссо состоится на стриминговом сервисе Amazon 28 апреля.

И свежий постер — с главными героями верхом на подлодке:

Постеры сериала «Цитадель»
Теги
ВидеоЦитадель
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
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Источник фотографий: Depositphotos

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