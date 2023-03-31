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Ричард Мэдден и Приянка Чопра воюют за свою любовь в трейлере боевика «Цитадель»

Доверился шпиону — сам виноват. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий трейлер масштабного экшен-триллера «Цитадель» с Приянкой Чопрой, Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи в главных шпионских ролях. Премьера продюсерского проекта братьев Руссо состоится 28 апреля.

Эпичный фантастический боевик расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна (Мэдден) и Нади Сингх (Чопра), которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

И пачка постеров:

Постеры сериала «Цитадель» Постеры сериала «Цитадель» Постеры сериала «Цитадель» Постеры сериала «Цитадель» Постеры сериала «Цитадель»
Теги
ВидеоЦитадель
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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