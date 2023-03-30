Дженнифер Энистон: «Целое поколение людей находит „Друзей“ оскорбительными»

Если вас не оскорбляют шутки из «Друзей»… значит с вами всё порядке. В то время как молодое поколение взяло за моду обижаться буквально на всё, старожилы, вроде Дженнифер Энистон, этого не понимают и не поддерживают.

Актриса объяснила, почему многие сейчас находят культовый сериал не толерантным, но сама она с этим не согласна. Энистон открыто выступила против цензуры юмора:

Сейчас целое поколение людей, детей, смотрит «Друзей» и находит их оскорбительными. Некоторые вещи делались ненамеренно, а другие нам просто нужно было лучше продумать. Но я не думаю, что тогда люди были такими чувствительными, как сейчас. Комедия развивалась, кино развивалось. Сейчас всё немного иначе, потому что ты должны быть очень осторожен, что очень осложняет жизнь комедиантам. Красота комедии состоит в том, что мы смеёмся над собой, над самой жизнью. Всем нам нужно что-то забавное, миру нужен юмор. Мы не должны относиться к себе слишком серьёзно, особенно в США. Все слишком разделены.

Дженнифер Энистон, пожалуй, единственная из звёзд «Друзей», кому удалось остаться звездой и после окончания хитового проекта и даже покорить новые вершины. Только что с ней вышло «Убийство в Париже», сиквела успешной комедии Netflix, а впереди — третий сезон «Утреннего шоу» от Apple TV+, за который она была номинирована на многочисленные награды.