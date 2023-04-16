Телеовощи. Выпуск 492: Две шашки и кокошник

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:45 —
|Трейлер сериала «Асока» и появление адмирала Трауна
|08:54 —
|Дин Джарин больше не главный герой «Мандалорца»
|24:12 —
|Первый тизер спин-оффа «Джона Уика»
|33:59 —
|Тизер четвёртого сезона «Настоящего детектива»
|36:30 —
|«Рыцарь семи королевств» — новый спин-офф «Игры престолов» в работе
|42:47 —
|Тизер шпионской драмы The Sympathizer с Робертом Дауни-младшим
|49:11 —
|Колин Фаррелл захватывает власть в Готэме в тизере «Пингвина»
|53:45 —
|«Гарри Поттер» официально станет сериалом
|01:05:06 —
|«Мандалорец» — 3x07
|01:13:32 —
|«Король и Шут» — 1x07—08
|01:28:54 —
|«Тед Лассо» — 3x05
|01:38:52 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x04
|01:47:18 —
|«Агент Элвис» — 1x07—10
|01:57:37 —
|«Кроличья нора» — 1x03
|01:59:22 —
|«Шоу пошло не так» — 2x03
|02:07:19 —
|«Горец» — 3x07
|02:16:08 —
|«Остаться в живых» — 1x24
|02:30:34 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x12
|02:42:24 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x10
|02:54:03 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x02
|03:01:10 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x05
|03:08:04 —
|«Футурама» — 7x02
|03:11:38 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x09
|03:21:15 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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