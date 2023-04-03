Телеовощи. Выпуск 490: Планета вечной оргии

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:51 —
|Триллер «Ты» завершится пятым сезоном
|08:19 —
|«Ходячие мертвецы: Город мёртвых» о Мэгги и Нигане получил дату выхода
|13:33 —
|У «Секретного вторжения» появилась дата выхода
|16:18 —
|Дата выхода приквела «Джона Уика»
|28:37 —
|«Секретные материалы» ждёт ребут от режиссёра «Чёрной Пантеры»
|38:15 —
|«Дом Дракона» получит укороченный второй сезон
|49:04 —
|«Ночной агент» (The Night Agent) — 1x01
|54:50 —
|«Ты» — 4x06—10 (финал сезона)
|01:10:36 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x02
|01:20:04 —
|«Агент Элвис» — 1x04—05
|01:29:05 —
|«Король и Шут» — 1x05
|01:43:57 —
|«Тед Лассо» — 3x03
|02:01:42 —
|«Мандалорец» — 3x05
|02:11:56 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x15—16 (финал сезона)
|02:19:49 —
|«Южный Парк» — 26x06
|02:25:16 —
|«Консультант» — 1x07—08 (финал сезона)
|02:33:56 —
|«Горец» — 3x06
|02:35:03 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x11
|02:36:04 —
|«Безумцы» — 1x08
|02:42:42 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x08
|03:02:05 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x01
|03:06:54 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x03
|03:11:52 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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