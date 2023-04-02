Съёмки второго сезона «Одних из нас» начнутся в Ванкувере

До выхода второго сезона «Одних из нас» ещё очень далеко, но какие-то вещи о нём уже известны. Например, продолжение проекта отойдёт от канона, Белла Рэмси вернётся к роли Элли, а создатели сериала добавят в сюжет больше заражённых.

Теперь Deadline сообщает, что съёмки второго сезона начнутся в Ванкувере, потому что так проще. Благодаря налоговым льготам Канада выгодна для кино- и телепроизводства. Первый сезон «Одних из нас» снимался в городе Калгари.

На данный момент есть только ориентировочное время выхода продолжения сериала. В интервью Collider Педро Паскаль рассказал, что съёмки второго сезона могут начаться до конца этого года, а в шоу Джонатана Росса Белла Рэмси предположила, что продолжение «Одних из нас» выйдет в конце 2024 года или в начале 2025-го.