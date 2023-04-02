Билл Скарсгард рассказал о своем возможном появлении в приквеле «Оно»

Сейчас HBO Max колдует над сериалом по мотивам романа Стивена Кинга «Оно», в котором акцент сместится с Клуба неудачников на Пеннивайза. Разработкой и продюсированием сериала-приквела с рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри» занимается режиссёр экранизаций 2017 и 2019 годов Андрес Мускетти, поэтому главным вопросом журналистов было, повторит ли Билл Скарсгард роль страшного клоуна? Увы, маловероятно. Актёр рассказал, что на данный момент не вовлечён в создание проекта.

Посмотрим, что они решат. Пока я не вовлечён в работу. Если роль получит кто-нибудь другой, мой совет: играй по-своему, найди к персонажу новый подход и получай от этого удовольствие. Лучшее в этом персонаже то, насколько он невероятно абстрактен. Билл Скарсгард

Настолько, насколько и будущее танцующего клоуна в сериале.

Но есть и кое-что определённое. Следующей премьерой актёра будет боевик Boy Kills World, где он сыграл глухонемого персонажа, который превратился в «оружие смерти».