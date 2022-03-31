Пробуждаем древнее зло! HBO Max разрабатывает приквел о Пеннивайзе по мотивам хоррора «Оно»

HBO Max работает над созданием приквела по мотивам романа Стивена Кинга «Оно». На этот раз история сосредоточится не на отважных детях из Клуба неудачников, а на танцующем клоуне Пеннивайзе — могучем древнем создании из другого мира, питающемся детьми и их страхами.

Сериал планируют назвать «Добро пожаловать в Дерри», его события развернутся в 1960-е. Сюжет будущего хоррора разработали Энди Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс, который написал сценарий.

В последней на данной момент экранизации Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард. Вернётся ли он к вселяющему страх персонажу, пока неизвестно, но учитывая, что у актёра в работе висит ещё семь проектов, не похоже на то. С другой стороны, его образ во многом обеспечил успех фильмов и, следовательно, саму возможность создания приквела.

Пока HBO Max пытается пробудить древнее зло, Apple TV+ в старой доброй традиции кинговских злодеев занимается поглощением талантов.