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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн в восторге от праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»: «Лучшее, что я делал в жизни»

Источник: Marvel Studios

Джеймс Ганн считает праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики» лучшим своим творением за всю жизнь.

«Праздничный спецвыпуск» — лучшее, что я когда-либо делал в своей жизни. Он совершенно нелепый, каждый день даже не верится, что мы работаем над ним. Все так любят этот проект. Он не похож ни на что из того, что кто-либо когда-либо видел. Не могу дождаться, когда все его посмотрят. Он выйдет уже очень скоро — ну, знаешь, на Рождество.

 
Джеймс Ганн

Да уж, и правда, скоро — понятие относительное. Помимо времени релиза, известно, что в спецвыпуске дебютируют несколько новых персонажей MCU.

Помимо дел марвеловских, Ганн активно развивает проекты вселенной DC. Он снял «Миротворца» для HBO Max и планирует сделать ещё несколько сериалов о других персонажах киновселенной, а пока рассуждает о психологической травме псевдопацифиста и его сексуальной ориентации.

А ещё Ганн появится в мультфильме DC «Харли Квинн».

Теги
Стражи галактики: Праздничный спецэпизод
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