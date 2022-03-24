Джеймс Ганн рассуждает о психологической травме Миротворца

Пока Disney+ ломает хребты марвеловским персонажам в попытке их переосмысления, Джеймсу Ганну на удивление более тонко удалось провернуть это дело в дисишном «Миротворце» — хотя в «Миссии навылет» развития персонажа ничто не предвещало. Да и вообще нигде, Миротворец и в комиксах не блистал, но Ганн увидел в псевдопацифисте серьёзный потенциал. И не прогадал, нерешёнными проблемами с отцом можно оправдать буквально что угодно.
Я знаю весь эмоциональный путь Миротворца, в какой он точке сейчас и к чему в итоге придёт. У него всё складывается неплохо. Адебайо спасает его репутацию, пожертвовав своими отношениями с матерью, у него намечается что-то вроде дружбы с Эмилией Харкот и настоящая дружба с парочкой других персонажей. Но ещё мы видим его отца, неважно, жив он или нет, он как инфекция, и никуда не делся, потому что всегда был частью Миротворца. Если вы немного разбираетесь в комиксах, то знаете, что эта линия есть в работах Пола Купперберга. В общем, я в курсе эмоциональных проблем Миротворца, и мы до сих пор думаем над сюжетом, но, честно говоря, сейчас у меня в работе ещё один проект DC, а, может, и не один, так что приходится балансировать между всеми этими историями.
В сериале Миротворца гнобит его отец-нацист, после и вовсе решающий убить сына, но тот его опережает и вроде даже чувствует, что освободился от многолетних унижений, а потом осознаёт, что отец никуда не делся и продолжает жить в его голове. Это ли сработало, Орлуша или открывающие титры, но сериал продлён на второй сезон.
Что до остальных проектов, недавно создатель «Харли Квинн» подтвердил, что Ганн появится в мультике в роли самого себя, а сам сценарист-режиссёр уже давно говорил, что планирует снять не один сериал для DC.
И, само собой, не будем забывать про марвеловских «Стражей Галактики 3», релиз которых запланирован на будущий год.
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