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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн рассуждает о психологической травме Миротворца

Источник: Warner Bros.

Пока Disney+ ломает хребты марвеловским персонажам в попытке их переосмысления, Джеймсу Ганну на удивление более тонко удалось провернуть это дело в дисишном «Миротворце» — хотя в «Миссии навылет» развития персонажа ничто не предвещало. Да и вообще нигде, Миротворец и в комиксах не блистал, но Ганн увидел в псевдопацифисте серьёзный потенциал. И не прогадал, нерешёнными проблемами с отцом можно оправдать буквально что угодно.

Я знаю весь эмоциональный путь Миротворца, в какой он точке сейчас и к чему в итоге придёт. У него всё складывается неплохо. Адебайо спасает его репутацию, пожертвовав своими отношениями с матерью, у него намечается что-то вроде дружбы с Эмилией Харкот и настоящая дружба с парочкой других персонажей. Но ещё мы видим его отца, неважно, жив он или нет, он как инфекция, и никуда не делся, потому что всегда был частью Миротворца. Если вы немного разбираетесь в комиксах, то знаете, что эта линия есть в работах Пола Купперберга. В общем, я в курсе эмоциональных проблем Миротворца, и мы до сих пор думаем над сюжетом, но, честно говоря, сейчас у меня в работе ещё один проект DC, а, может, и не один, так что приходится балансировать между всеми этими историями.

 
Джеймс Ганн, просто нарасхват

В сериале Миротворца гнобит его отец-нацист, после и вовсе решающий убить сына, но тот его опережает и вроде даже чувствует, что освободился от многолетних унижений, а потом осознаёт, что отец никуда не делся и продолжает жить в его голове. Это ли сработало, Орлуша или открывающие титры, но сериал продлён на второй сезон.

Что до остальных проектов, недавно создатель «Харли Квинн» подтвердил, что Ганн появится в мультике в роли самого себя, а сам сценарист-режиссёр уже давно говорил, что планирует снять не один сериал для DC.

И, само собой, не будем забывать про марвеловских «Стражей Галактики 3», релиз которых запланирован на будущий год.

Теги
МиротворецДжеймс Ганн
Комментарии (3)

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