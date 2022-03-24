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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал о перспективах Оскара Айзека в MCU

Источник: Marvel

До премьеры «Лунного Рыцаря» ещё целая неделя, но это совершенно не мешает режиссёру проекта Мохамеду Диабу строить планы на сольник персонажа. Он считает, если Оскар Айзек сражает наповал ещё на стадии трейлера, то надо снимать с ним отдельный фильм.

Я вижу Лунного Рыцаря не только в ближайшем проекте, но и в последующие десять лет. Это очень сложный персонаж. Наверное, самый интересный для любого актёра. Оскар отлично справляется со своей задачей. Людям он нравится даже по трейлеру. Думаю, наш сериал найдёт отклик у зрителей, поэтому мне кажется, что он надолго задержится в MCU.

 
Мохамед Диаб, настроен оптимистично

К персонажу у Айзека серьёзный подход — чтобы добиться аутентичности в изображении расстройства множественной личности главного героя, создатели сериала привлекли к работе над проектом психиатра.

Плюс ко всему, ещё в 2019 году Кевин Файги подтвердил, что после дебюта на Disney+ Мисс Марвел, Женщина-Халк и Лунный Рыцарь появятся в будущих проектах MCU.

Теги
Лунный РыцарьMarvelОскар Айзек
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