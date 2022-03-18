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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Пошла к черту, четвёртая стена! Джеймс Ганн сыграет самого себя в третьем сезоне «Харли Квинн»

Источник: HBO Max

Один из создателей мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер рассказал, что в третьем сезоне появится Джеймс Ганн, который он сыграет самого себя.

Для Ганна это не первая возможность поработать с королевой Готэма — он снял странненький, хоть и не обделённый восторгами критиков «Отряд самоубийц: Миссия навылет», где трёхмерная версия Харли Квинн в лице Марго Робби умеет расставаться красиво, выглядит принцессой и находит очаровательными даже самые кровавые стороны этого мира. hbo В мультфильме Квинн озвучивает звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Анимационный образ героини частично отсылает к Харли времён «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, а её костюм сохраняет свою традиционную красно-чёрную гамму.

Казалось бы, что забыл в этом мультике Ганн? Но для «Харли Квинн» это будет далеко не первый случай разрушения четвёртой стены, и потом — после «Миротворца», где прекрасно абсолютно всё от крутейших открывающих титров до CGI-Орлуши, портрет Ганна уж поди висит на дисишной доске почёта. Словом, ему точно будет что привнести в этот анимационный проект.

Теги
Харли КвиннДжеймс Ганн
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