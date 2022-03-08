Второй спин-офф «Бэтмена» расскажет о лечебнице Аркхем

Режиссёр многострадального «Бэтмена» Мэтт Ривз анонсировал второй многосерийный спин-офф для HBO Max, который посвятят лечебнице Аркхем. О первом сайд-проекте про Пингвина уже рассказывал Колин Фаррелл.

Аркхем — психиатрическая больница в Готэме, в которую Бэтмен упёк многих своих врагов, например, Джокера, Загадочника, Пингвина, Ядовитый Плющ, Харли Квинн, Двуликого, Бейна, Пугало и Убийцу Крока. Впрочем, они вечно из неё сбегают.

Параллельно с этим Ривз уже обсуждает с Warner Bros. сиквел «Бэтмена», уверен, из Роберта Паттинсона вышел невероятный спаситель Готэма. Актёр же ещё до премьеры говорил, что думает об идее продолжения.