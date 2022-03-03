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Феминизм и пенисы в трейлере комедии «Распутница» от Пола Фига

Борьба за равноправие в верном направлении. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер многосерийной комедии «Распутница» с Офелией Ловибонд и Джейком Джонсоном в главных ролях. Продюсерский проект Пола Фига, подарившего нам женских «Охотников за привидениями», стартует на цифровой платформе 17 марта.

События многосерийной ретро-комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века. Энергичная молодая феминистка в исполнении Ловибонд объединяет усилия со второсортным издательством в лице его главреда Дага (Джонсон), чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

Теги
ВидеоРаспутницаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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