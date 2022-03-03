Звезда нового «Ковбоя Бибопа» в шоке от закрытия сериала

Мы уже привыкли к ому, что Netfix выпускает исключительно «хиты», и каждый последующий проект стриминг-гигант популярнее предыдущего (со его же слов). Однако в случае с «Ковбоем Бибопом», игровой адаптацией аниме, что-то пошло не так. Настолько не так, что Netflix прикрыл сериал спустя всего три недели после премьеры.

И если нас это удивило не сильно, то исполнитель главной роли Джон Чо до сих пор в печали и не может в это поверить:

Это было шок, я был очень расстроен. Тёплый приём сериала очень воодушевил меня — хотел бы я обнять каждого. Я удивлён, как ты можешь быть связанным с людьми, которых не знаешь, просто делая свою работу, но я не буду подвергать это сомнению. Я буду ценить это. Я просто невероятно признателен, что кому-то не всё равно. Это потрясающе. Я очень много на это положил. Я получил травму на съёмках, так что мне пришлось взять годичный отпуск из-за операции. Но я посвятил себя реабилитации, вернулся и закончил сериал. Для меня это была огромная гора, на которую я должен был взобраться, чтобы исцелиться травмы. В конечном итоге я был доволен собой. Мы также снимали в Новой Зеландии, поэтому моя семья переехала туда. Это было огромное событие в моей жизни, которое внезапно закончилось.

Причиной закрытия, разумеется, стали рейтинги: за первую неделю зрители насмотрели «Ковбоя Бибопа» на 74 млн часов, что само по себе неплохо. Однако, уже на второй неделе падение составило катастрофические 59 % и продолжилось на третьей. И это не говоря о разгромных отзывах в прессе.

Хорошо, что у Чо на горизонте — возвращение в «Стартреке 4», снимать который должны начать уже в этом году. Так что, у актёра не будет времени депрессировать.