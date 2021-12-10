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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Ковбой Бибоп» закрыт после первого сезона

Источник: Netflix

Космический вестерн «Ковбой Бибоп» — амбициозная игровая адаптация одноимённого культового аниме — прожил крайне недолгую жизнь. Стриминговый сервис Netflix отказался продлевать сериал на второй сезон по очевидным причинам. Не видать зрителям полноценного появление юного квира Эда и прочих прелестей адаптации прославленного оригинала.

Многосерийный фантастический экшен рассказывал о приключениях охотников за головами Спайка Шпигеля (Джон Чо), Джета Блэка (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Данила Пинеда). Но по сравнению с первоисточником рассказывал не слишком убедительно — на «Томатах» у адаптации 46% положительных отзывов от критиков и 56% — от зрителей. Повсеместная критика охладила желание стримингового гиганта давать проекту второй шанс.

Ответственность за первый сезон несёт шоуранненр Андрей Немец. Создатель оригинала Щиничире Ватанабэ выступил консультантом проекта, а за производство отвечали Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и Sunrise.

Теги
Ковбой БибопNetflix
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