«Ковбой Бибоп» закрыт после первого сезона

Космический вестерн «Ковбой Бибоп» — амбициозная игровая адаптация одноимённого культового аниме — прожил крайне недолгую жизнь. Стриминговый сервис Netflix отказался продлевать сериал на второй сезон по очевидным причинам. Не видать зрителям полноценного появление юного квира Эда и прочих прелестей адаптации прославленного оригинала.

Многосерийный фантастический экшен рассказывал о приключениях охотников за головами Спайка Шпигеля (Джон Чо), Джета Блэка (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Данила Пинеда). Но по сравнению с первоисточником рассказывал не слишком убедительно — на «Томатах» у адаптации 46% положительных отзывов от критиков и 56% — от зрителей. Повсеместная критика охладила желание стримингового гиганта давать проекту второй шанс.

Ответственность за первый сезон несёт шоуранненр Андрей Немец. Создатель оригинала Щиничире Ватанабэ выступил консультантом проекта, а за производство отвечали Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и Sunrise.