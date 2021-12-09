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Грядёт решающая битва в трейлере бойцовской драмы «Кобра Кай»

Дэниэл и Джонни готовы лицом к лицу встретиться с прошлым. Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Кобры Кай», который выходит на малые экраны 31 декабря.

Долина готовится к новому турниру. Враждовавшие додзё «Мияги-До» и «Орлиный Клык» объединяются, чтобы одолеть «Кобру Кай». Ставки в этой битве высоки как никогда. Проигравший навсегда забудет о карате.

В сериале снимаются Уильям Забка, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран и Томас Йен Гриффит.

Дублированный трейлер:

Теги
ВидеоКобра КайТрейлерNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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